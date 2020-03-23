Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı - Son Dakika

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın PTT önünde vatandaşları uyarmaları

65 yaş üstü vatandaşın evine yönlendirilmesi

Esnafların ve vatandaşların uyarılması

Vatandaşlarla ve esnaflarla konuşmaları

Esnafların denetlenmesi

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Baki Demirbaş'ın açıklamaları. Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş vatandaşları uyardı

- Çubuk'ta yaşlı ve hastaların ihtiyaçları karşılanıyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dolaşarak hem esnafları hem de vatandaşları kuralları uymaları konusunda uyarılarda bulundular.

İlk olarak Hükümet Caddesi'nde ve PTT Caddesini ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, PTT'nin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

-Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi.

Polis ekipleri de anonslarla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıldı.

Maaş sırası bekleyen 65 yaş üstü vatandaşları görevlilerle evlerine gönderen Kaymakam Keleş, 'Vefa Sosyal Destek Projesi' ile 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların hem maaşlarını hem de ihtiyaçlarını evlerine götürdüklerini söyledi.

Daha sonra Atatürk ve Kıbrıs Caddelerindeki bankaları gezen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, vatandaşları ve görevlileri kurallara uymaları konusunda uyardılar. Kapatılması gereken esnafları ve lokantaları da gezen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, oturarak servis yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçede ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduğunu söyleyen Kaymakam Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların evde kalmaları konusunda sık sık uyarılar da yaptıklarını belirtti.

İlçedeki tüm kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmek için seferber olduğunu dile getiren Kaymakam Keleş, vatandaşlarında bu konuya daha çok duyarlı olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Şuana kadar ilçede koronavirüs teşhisi konulan kimse olmadığını vurgulayan Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"Şuana kadar sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımız yok. Ama bu olmayacak demek değildir. Biz her türlü tedbirimizi en iyi şekilde almamız gerekiyor. Bu gün belediye başkanımızla birlikte çalışmaları yerinde inceledik ve vatandaşlarımızı uyarılarda bulunduk. Biz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın toplumun içerisine karışmasını istemiyoruz. Bu virüsü herkes taşıyabilir. Herkesten bu virüsü kapmamız mümkün. Bunun için mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmamak gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve özelliklede yaşlılarımızın bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Vefa Sosyal Destek Hattı' kurduk. Biz 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu günden itibaren maaşlarını da bankadan çekerek evlerine kadar götüreceğiz."

-Üç vatandaşa idari para cezası

Kaymakam Keleş, tüm ısrarlara rağmen evlerine gitmeyen 3 65 yaş üstü vatandaşa idari para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

-Hem belediyenin iletişim numaralarına hem de 112 çağrı merkezine gelen her talebe cevap veriliyor

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlara yardım elini uzatmak için ekiplerin hazır olduğunu dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Biz ilk günden bu tarafa çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Umuma açık yerlerden başlayarak tüm ilçede dezenfekte çalışmalarını yaptık ve halen devam ediyoruz. Bu günde parklardaki bankları kaldırırken, kamelyaları kullanıma kapattık. Parklarda ve meydanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu günde Kaymakamımız Sayın Adem Keleş bey ile birlikte ilçede vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol ettik. Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunduk" diye konuştu.

Başkan Demirbaş, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 50 vatandaşın kendilerine gelen talep doğrultusunda kömür, sıvı yağ, çay, şeker, yoğurt, peynir, zeytin, ekmek ve sebze gibi temel talebini karşılayarak evlerine teslim ettiklerini sözlerine ekledi.