Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gazi Emre Sayan'a ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gazi Emre Sayan'a ziyaret

07.07.2022 15:19

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Pençe - Kilit Operasyonu sırasında gazi olan Uzman Çavuş Emre Sayan'ı ziyaret etti.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Pençe - Kilit Operasyonu sırasında gazi olan Uzman Çavuş Emre Sayan'ı ziyaret etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan gazinin evine gelen Keleş ve Demirbaş, bir süre Sayan ve ailesiyle sohbet etti.

Keleş, devlet olarak her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları, şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş da şehit aileleri ve gazilerin baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Sizler milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetlerisiniz. Allah razı olsun, sizler sayesinde bu vatanda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazi Sayan ve ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Sayan'a plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan gazi Emre Sayan'a ziyaret - Son Dakika

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