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Kaymakam Kendüzler'den ADEM'e ziyaret

5 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler'den ADEM'e ziyaret, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Kaymakamı Ramazan Kendüzler, ilçenin Esenyurt Mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu yapılacak sergisi öncesi çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Kendüzler'i, Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Yağan ve kurum amirleri karşıladı. Kaymakam Kendüzler beraberindekilerle birlikte kursiyerlerin çalışma alanlarını gezerek fikir alışverişinde bulunarak kursiyerin taleplerini dinledi. Çocuklara ait bölüme giden Kaymakam Kendüzler, çocuklarla güzel vakit geçerek toplantı odasına geçti. Toplantı salonunda kurum amirleriyle bir araya gelerek, ilçe kadınlarına daha büyük destekler sunmak için konu hakkında bilgi alışverişinde bunan Kaymakam Kendüzler, toplantıdan sonra Aile Destek Merkezin'den ayrıldı.

Yüksekova Kaymakamı Kendüzlere, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve kurum amirleri eşlik etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:02 Kaynak: İHA
Esenyurt, Yüksekova, Hakkari, Ramazan KENDÜZLER, Güncel
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