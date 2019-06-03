Kaymakam Kendüzler'den bayram mesajı
41 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayımladı.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ramazan Bayramı
için bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Kendüzler'in Bayram mesajında, "Bayramlar, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin yaşandığı bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu, huzurlu ve her zaman bir öncekinden daha güzel bir bayram diliyor Ramazan Bayramı'nın tüm neşe ve güzelliğinin sizlerle olmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ
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