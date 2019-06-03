Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den bayram mesajı
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Kaymakam Kendüzler'den bayram mesajı

41 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Kendüzler'den bayram mesajı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Kendüzler'in Bayram mesajında, "Bayramlar, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin yaşandığı bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu, huzurlu ve her zaman bir öncekinden daha güzel bir bayram diliyor Ramazan Bayramı'nın tüm neşe ve güzelliğinin sizlerle olmasını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
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