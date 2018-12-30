Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den Kayak Merkezine Ziyaret

Kaymakam Kendüzler'den Kayak Merkezine Ziyaret

56 dakika önce

Kaymakam Kendüzler'den kayak merkezine ziyaretHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler'den kayak merkezine ziyaret

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.
Yüksekova Belediye Başkan yardımcısı H. Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Göçmen, Milli eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte kayam merkezini ziyaret eden Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, sporcularla bir araya geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından geçen sene hizmete açılan Sporcu Eğitim Kayak Merkezi hakkında bilgi alan Kendüzler, daha sonra kar motoruyla kayak pistini gezdi. Ardından merkez ile ilgili açıklamada bulunan Kendüzler, Sporcu Eğitim Merkezi'nin güzel bir görünüme kavuştuğunu aktararak, "Burası, gençlerin yaz kış enerjilerini atabileceği bir yer olmuş. Yüksekova'da buraya benzer yerler ve spora müsait yerler çok fazla. Gençler kayaklı koşu yapıyorlar. Havası temiz, iklimi güzel. Merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretin ardından Kaymakam Kendüzler, sporcularla birlikte yemek yedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:26 Kaynak: İHA

Ramazan KENDÜZLER, Kayak Merkezi, Yüksekova, Yerel
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