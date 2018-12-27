Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den Köy Okullarına Ziyaret

Kaymakam Kendüzler'den Köy Okullarına Ziyaret

46 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, köy okullarını ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler'den Köy Okullarına Ziyaret, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, köy okullarını ziyaret etti.

İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki bulunan Suüstü Köyü İlk ve Ortaokuluna giden Kaymakam Kendüzler'i öğretmen ve köy muhtarı Tahir Öztepe karşıladı. Beraberindeki Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Veli Göçmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleriyle öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kendüzler, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükçiftlik beldesine de geçen Kendüzler, burada ilk ve ortaokulu ziyaret etti. "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesinin uygulandığı Büyükçiftlik Beldesi Anaokulundaki öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Kendüzler, öğretmenlerden proje hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Ramazan KENDÜZLER, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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