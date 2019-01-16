Kaymakam Kendüzler'den Müdür Canlı'ya Ziyaret
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti.
Hakkari
'nin Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti.
Canlı'yı makamında ziyaret eden Kaymakam Kendüzler, Yüksekova'nın eğitimi hakkında bilgiler aldı.
Canlı ise, Kaymakam Kendüzler'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kaymakam Kendüzler'e İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Müftüsü Şakir Şahin de eşlik etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:08 Kaynak: İHA
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