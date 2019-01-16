Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den Müdür Canlı'ya Ziyaret

Kaymakam Kendüzler'den Müdür Canlı'ya Ziyaret

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler'den Müdür Canlı'ya Ziyaret, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti.

Canlı'yı makamında ziyaret eden Kaymakam Kendüzler, Yüksekova'nın eğitimi hakkında bilgiler aldı.

Canlı ise, Kaymakam Kendüzler'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Kendüzler'e İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Müftüsü Şakir Şahin de eşlik etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

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