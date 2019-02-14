Kaymakam Kendüzler'den Okul Ziyareti

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Orta okullarını ziyaret etti.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Orta okullarını ziyaret etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile aynı binada faaliyet gösteren okulları ziyaret eden Kendüzler, sınıfları dolaştı, öğrencilerle sohbet etti.



Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kendüzler, yapığı açıklamada, öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra ettiklerini söyledi.



İki okulun aynı çatı altında eğitim verme durumunda olduğunu belirten Kendüzler, "Tabi bu yüzden şartlar biraz zor olabilir. Sabah bir okulumuz, öğlen bir okulumuz eğitim verebiliyor. Ama gördüğüm kadarıyla zor olmasına rağmen bir problem olmuyor. İki okulumuzun idare ve öğretmenleri uyum içinde en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyorlar." dedi.



Okulları sık sık ziyaret ettiklerini aktaran Kendüzler, şöyle konuştu:



"Öğretmenlerimizin katkılarıyla ilçemizde eğitim ile ilgili çok güzel projelere şahit olduk. Hakkari genelinde düşündüğümüzde iyi bir yerdeyiz, bu alanda. Bu tür projelerde öğretmenlerimizin daha çok katkılarını ve fikirlerini bekliyoruz. Ayrıca hiçbir öğretmenimiz ben dersimi yapıp çıkayım demiyordur. Çocuklar için en iyisini nasıl yapabilirim diye düşünüp çeşitli çalışmalara da imza atıyordur. Eğitime aç öğrencilerimiz var buralarda."

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