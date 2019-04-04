Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den Okul Ziyareti

Kaymakam Kendüzler'den Okul Ziyareti

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Kendüzler'den Okul Ziyareti, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Ramazan Kendüzler, Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okulun öğretmenleriyle bir araya gelen Kaymakam Kendüzler, daha sonra sınıfları gezdi. Okulun 'Mavi Hayaller Çocuk Korusu'yla bir araya gelen Kendüzler, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisine de katıldı.

Müzik ziyafetini beğenen Kaymakam Kendüzler, öğrencilere hem akademik başarıları hem de yaptıkları müzik ziyafeti nedeniyle teşekkür etti.

Kaymakam Kendüzler'e, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:12 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Ramazan KENDÜZLER, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:27:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den Okul Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]