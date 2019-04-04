Kaymakam Kendüzler'den Okul Ziyareti
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
Kaymakamı Ramazan Kendüzler, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Kaymakam Ramazan Kendüzler, Fatih Sultan Mehmet
İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okulun öğretmenleriyle bir araya gelen Kaymakam Kendüzler, daha sonra sınıfları gezdi. Okulun 'Mavi Hayaller Çocuk Korusu'yla bir araya gelen Kendüzler, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisine de katıldı.
Müzik ziyafetini beğenen Kaymakam Kendüzler, öğrencilere hem akademik başarıları hem de yaptıkları müzik ziyafeti nedeniyle teşekkür etti.
Kaymakam Kendüzler'e, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:12 Kaynak: İHA
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