Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler'den, Sporcu Eğitim Merkezine Ziyaret

Kaymakam Kendüzler'den, Sporcu Eğitim Merkezine Ziyaret

18 dakika önce

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Sporcu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler'den, Sporcu Eğitim Merkezine Ziyaret, System.String[]
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Sporcu Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü yakınında bulunan sporcu eğitim merkezine gelen Kendüzler, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve antrenörler tarafından karşılandı.

Ardından sporcu eğitim merkezini gezen Kendüzler, yetkililerden işleyiş hakkında bilgi aldıktan sonra kar motoruna binerek etrafı gezdi.

Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova Belediyesi ve Türkiye Kayak Federasyonu'nun katkılarıyla merkezin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Kendüzler, "Gençlerin yaz kış enerjilerini atabileceği bir yer olmuş. Yüksekova'da buraya benzer yerler ve spora müsait yerler çok fazla. Gençler kayaklı koşu yapıyorlar. Havası temiz, iklimi güzel. Merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kendüzler'e İlçe Emniyet Müdür Vekili Veli Göçmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Bayram Özcan, Yüksekova, Güncel
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