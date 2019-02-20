Kaymakam Kendüzler'den Sporculara Ziyaret
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Belediyespor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Belediyespor futbolcularıyla yemekte bir araya geldi.
Kaymakam Kendüzler, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Ay ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
ile tesis bahçesinde Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
, kulüp yöneticileri ve futbolcular tarafından karşılandı. Futbolcularla yemekte buluşan Kaymakam Kendüzler, manevi destek amacıyla kulübü ziyaret ettiklerini belirterek, "Spor kulübümüzün başarılarını ilgi ve takdirle izliyoruz. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:49 Kaynak: İHA
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