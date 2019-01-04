Kaymakam Kendüzler'in İnceleme Yaptığı Bölgenin 30 Metre İlerisinde Çığ Düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde kar kalınlığı 5 metreyi geçerken, zorlu çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ramazan Kendüzler'in bulunduğu bölgenin 30 metre ilerisinde ise çığ düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde kar kalınlığı 5 metreyi geçerken, zorlu çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ramazan Kendüzler'in bulunduğu bölgenin 30 metre ilerisinde ise çığ düştü.



Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu Yüksekova'da, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 5 metreyi geçti. Yüksekova Kaymakamlığının talimatıyla karla mücadele ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 35 araç ve yaklaşık 70 personelle yürütülen çalışmalar, zaman zaman gece geç saatlere kadar sürüyor.



Karla mücadele ekipleri, en zorlu çalışmayı ise Kadıköy, Yeniışık, Köprücük, Akocak, Gürkavak, Cevizli, Pınargözü ve Köşkünü köylerinin yollarında yaptı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışmalar oldukça zor koşullarda sürdürüldü. Kardan tünellerin oluştuğu bölgede, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kaymakam Kendüzler büyük tehlike atlattı



Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek destek veren Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'in inceleme yaptığı bölgenin 30 metre ilerisinde çığ düştü. Kısa süreli paniğin yaşandığı ve kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen çığ, iş makinelerinin desteğiyle kaldırıldı. Ekiplere destek veren Ramazan Kendüzler, "Yoğun kar yağışı yolları kapattı. Yaklaşık 5 metre kar yağışı oldu. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Köy, mezra ve üs bölgelerimizin yolları ulaşıma açılıyor" dedi. - HAKKARİ

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