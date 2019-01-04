Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler, Karla Kaplı Yolu 5 Saatte Yürüdü

Kaymakam Kendüzler, Karla Kaplı Yolu 5 Saatte Yürüdü

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolda 5 saat yürüyerek vardığı bin 700 rakımlı Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesi'ndeki asker ve polisleri ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler, Karla Kaplı Yolu 5 Saatte Yürüdü, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolda 5 saat yürüyerek vardığı bin 700 rakımlı Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesi'ndeki asker ve polisleri ziyaret etti.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyündeki bin 700 rakımlı 'Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya' isminin verildiği askeri üs bölgesini ziyaret etmek için yola çıkan Kaymakam Ramazan Kendüzler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede zor anlar yaşadı. Beraberindeki İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan ve kurum amirleriyle araçla Kadıköy'e kadar gelen Kendüzler, kar nedeniyle kapalı olan üs bölgesine gitmek için yaya olarak yola devam etti.

4 kilometrelik yol boyunca kara bata çıka yürüyen Kendüzler, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu otomobilde 10 aylık bebeğiyle şehit olan Nurcan Karakaya'nın astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten döndüğü üs bölgesine ulaştı. Üs bölgesinde görev yapan polis ve askerleri ziyaret ederek moral veren Kaymakam Kendüzler, "Üs bölgesinde nöbet tutan asker ve polislerimizi ziyaret etmek maksadıyla yola çıktık. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle üs bölgesinin yolu kapalı olunca yaya yürümek zorunda kaldık. Burada kar kalınlığı yer yer 4-5 metreyi bulmuş. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerimiz, yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Zorlu da olsa zaman zaman Mehmetçik ve polislerimizi ziyaret edip, onlarla bir araya geleceğiz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Ramazan KENDÜZLER, Yüksekova, Karakaya, Güncel
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