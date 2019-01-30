Kaymakam Kendüzler, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.



Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Karayolları 117. Şube Şefliğinin de destek verdiği ekiplerin Cengiz Topel Caddesi'nde yürüttüğü çalışmaları inceleyen Kaymakam Kendüzler, yetkililerden bilgi aldı.



Kendüzler, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde yolların kapandığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.



Hem ilçede hem de köylerde çalışmaların geceli gündüzlü devam ettiğini belirten Kendüzler, "Gerek Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz gerekse belediyemiz yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürerek hayatı normal akışına getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor." dedi.



Kendüzler, ardından çarşı merkezindeki iş yerlerini dolaştı, vatandaşlarla sohbet etti.



Kendüzler'e, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Tüketici Derneklerinin Temsilcileri Vatandaşları Uyardı: Gramajları Düşürüyorlar

3 Öğretmen, 30 Öğrencinin 25 Metrekare Sınıfta Yaptığı Temizlik Malzemeleri 1 Yılda 7 Milyon Lira Ciroya Ulaştı

ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz