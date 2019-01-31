Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Kendüzler Muhtarlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Kendüzler Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde Kaymakam Kendüzleri başkanlığında yapılan toplantıya; Yüksekova Belediye Başkan Yardımcı H. Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri de katıldı. İlk olara Yüksekova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde madde bağımlılığıyla mücadele konusunda sunum yapılmasının ardından bir konuşma yapan Ramazan Kendüzler, ilçenin ve köylerin sorunlarına değindi.

Tek tek söz hakkı alarak mahalle ve köylerinde yaşanan sorunları anlatan muhtarlara; İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından da bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Ramazan KENDÜZLER, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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