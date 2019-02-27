Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kendüzler Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Kendüzler Muhtarlarla Bir Araya Geldi

52 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Kendüzler Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, muhtarlarla bir araya geldi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Kendüzler, ilçede devlet eliyle yapılan yatırımlara değindi.

Şehir içi yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını anlatan Kendüzler, şöyle dedi:

"Dere ıslahında yüzde 30 fiziki gerçekleşme var. Terör örgütü tarafından evleri yıkılan vatandaşlarımız için devlet, TOKİ vasıtası ile 3 bin 63 konut yapıyor. Bunun bin 254 tanesi geçici kabul aşamasına geldi. Haziran sonu gibi vatandaşlara teslimatı öngörülüyor. Geri kalanlara da hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Belediyemize alım ve hibe olarak 19 araç kazandırdık. 6 okulumuza çocuk parkı yapıldı."

İlçe merkezinde ışıklandırma çalışmasıyla şehrin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Kendüzler, "216 ışıklandırma direğimizi 7 kilometre boyunca ve 4 milyon lira maliyetle hizmete açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir ve kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:36 Kaynak: AA

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