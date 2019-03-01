Kaymakam Kendüzler Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında ili temsil edecek olan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında ili temsil edecek olan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.



Makamında kabul ettiği öğrencilerle "Bitkilerin verimini artıracak gübre yapımı ve bitki koruma eldesi" konulu projeyle ilgili sohbet eden Kendüzler, öğrencileri tebrik etti.



Öğrencilerin başarısıyla gururlandıklarını anlatan Kendüzler, "Öğrencilerimiz, gelecek için bizi umutlandırdı. Bu projeyle Ankara'da Hakkari'yi temsilen yer alacaklar. Her zaman onların yanlarındayız." dedi.



Öğrencilerden Evindar Dayan da projeleriyle Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini aktardı.

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