Kaymakam Kendüzler Oyunu Kullandı
1 saat önce
Hakkari Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, oyunu kullandı.
Hakkari Yüksekova
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, oyunu kullandı.
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 50. Yıl İlkokulu ve Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra seçimin daha huzurlu ve güvenliği geçmesi için okullarda alınan güvenlik tedbirlerini inceleyen kaymakam Kendüzler, "Bizim güvenlik güçlerimiz sağolsun Yüksekova'nın seçimi huzurlu ve güvenli bir ortamda geçsin diye saat 06: 00'dan beri ayaktalar. Türkiye
'mize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:04 Kaynak: İHA
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