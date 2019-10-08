Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kılınç elma hasatı yapan işçilerle buluştu
Son Dakika Güncel Kaymakam Kılınç elma hasatı yapan işçilerle buluştu

Kaymakam Kılınç elma hasatı yapan işçilerle buluştu

16 dakika önce

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ilçede elma hasatı yapan tarım işçilerini ziyaret etti.

Kaymakam Kılınç elma hasatı yapan işçilerle buluştu, System.String[]

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ilçede elma hasatı yapan tarım işçilerini ziyaret etti.

3 bin dekar alanda yapılan elma üretimiyle bölgede adından söz ettiren ilçede elma hasatına başlandı.

Hasat yapan işçilerle buluşan Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer üreticilerle birlikte elma topladı, kendilerine bol kazanç diledi.

Kaymakam Kılınç ayrıca ilçede bulunan soğuk hava deposunda da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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