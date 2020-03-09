Kaymakam Kılınç'ın kurum ziyaretleri - Son Dakika
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Kaymakam Kılınç'ın kurum ziyaretleri

6 saat önce

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Kılınç'ın kurum ziyaretleri, System.String[]

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Gökçe tarafından karşılanan Kılınç, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çalışmaları ve kursları hakkında bilgi aldı.


Kurs merkezlerini, derslikleri inceleyen Kaymakam Kılınç, ziyarette, "Başarılı olmanın yolları azim becerisi, yaşanılan başarısızlıklardan yılmadan hatta bu başarısızlıkları etkin şekilde kullanarak ulaşılmak istenen hedefe doğru gidebilme becerisidir." dedi.

Kılınç, çalışmalarından dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Mehmet Gökçe, Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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