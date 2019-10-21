Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kılınç muhtarları kabul etti
Son Dakika Güncel Kaymakam Kılınç muhtarları kabul etti

Kaymakam Kılınç muhtarları kabul etti

13 dakika önce

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçedeki muhtarları makamında ağırladı.

Kaymakam Kılınç muhtarları kabul etti, System.String[]

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçedeki muhtarları makamında ağırladı.

Kılınç kabul sırasında yaptığı konuşmasında, "Muhtarlarımız, bulunduğu köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.

Kılınç, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirterek tüm muhtarların gününü kutladı.

Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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