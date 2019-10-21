Kaymakam Kılınç muhtarları kabul etti
13 dakika önce
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçedeki muhtarları makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, ilçedeki muhtarları makamında ağırladı.
Kılınç kabul sırasında yaptığı konuşmasında, "Muhtarlarımız, bulunduğu köy ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir." dedi.
Kılınç, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu belirterek tüm muhtarların gününü kutladı.
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