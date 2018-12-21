Son Dakika Haberleri: Kaymakam Kılınçkaya Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kaymakam Kılınçkaya Şehit Ailesini Ziyaret Etti

3 saat önce

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, şehit er Mehmet Coşkun'un ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Kılınçkaya Şehit Ailesini Ziyaret Etti, System.String[]
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, şehit er Mehmet Coşkun'un ailesini ziyaret etti.

Eşi Şenay Kılınçkaya ile birlikte 1996'da Gaziantep'in Olukbaşı Yaylası mevkisinde şehit düşen Er Coşkun'un Gelibolu'da Yazıcızade Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasını ziyaret eden Kaymakam Kılınçkaya, aile ile bir süre sohbet etti.

Kılınçkaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, şehit yakınları ile sürekli olarak temas içinde bulunduklarını belirterek, "Bu güzel insanlarımızı unutmadığımızı ve her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlattık. Bir ihtiyaçları olup, olmadığını sorduk ve sohbet ettik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:47 Kaynak: AA

Hakan Kılınçkaya, Gelibolu, Güncel
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