Kaymakam Kini'den teşekkür ve başarı belgesi - Son Dakika

Türkeli ilçesinde, 15 Şubat'ta meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için üstün gayret gösteren mülki amir ve personellere başarı ve teşekkür belgesi verildi.

Türkeli Kaymakamlığı tarafından, yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan ilçe ve köy yollarımızın ulaşıma açılması ile ilçe merkezimiz ve köylerimizde kopan elektrik iletiminin yeniden sağlanması için ortaya koydukları fedakarane çalışmalarından dolayı mülki amir ve personellere teşekkür ve başarı belgesi verildi.

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, başarı ve teşekkür belgesi takdiminde bulunarak, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. - SİNOP