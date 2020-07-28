Kaymakam Koç'a, Arpaçay'da veda yemeği - Son Dakika

Kaymakam Koç'a, Arpaçay'da veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Kırıkkale Keskin İlçesi Kaymakamlığına atanan Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç'un onuruna Belediye Başkanlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Kırıkkale Keskin İlçesi Kaymakamlığına atanan Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç'un onuruna Belediye Başkanlığı tarafından veda yemeği düzenlendi. Yemeğe çok sayıda davetli katılırken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşandı. Arpaçay'da 3 dolu dolu yılın geçtiğini ifade eden Kaymakam Adbil Koç, "Arpaçay'da 3 yıldır görev yapıyorum. Arpaçay halkıyla birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Devletimizin verdiği yetkiyi hakkaniyet ölçüsünde köylerimizin ihtiyaç önceliklerine göre kullanmaya gayret ettim. Arpaçay'ı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Arpaçay Kütük Evde düzenlenen yemeğin ardından Kaymakam Abdil Koç'a ilçeye yaptığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi. Sohbet ortamında geçen yemekte genel olarak Arpaçay konuşuldu. - KARS

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:39

Kaynak: İHA

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