Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koç, Başarılı Hemşireyi Ödüllendirdi

Kaymakam Koç, Başarılı Hemşireyi Ödüllendirdi

2 saat önce

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, başarılı hemşireyi ödüllendirdi.

Kaymakam Koç, Başarılı Hemşireyi Ödüllendirdi, System.String[]
Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, başarılı hemşireyi ödüllendirdi.

Arpaçay Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Zeynep Gültekin'ni özverili çalışmalarından dolayı makamında kabul ederek, "Başarı Belgesi" verdi.

Gültekin'in başarı belgesi almasına evde bakım hizmetlerinde göstermiş olduğu performans etkili oldu. Muş'tan Arpaçay'a atanan ve 2 yıldır evde bakım hizmetlerinde çalışan Zeynep Gültekin, çoğunluğu yaşlı olan yaklaşık 100 hastanın düzenli takibini yaparak evde verilebilecek sağlık hizmetlerini gerçekleştiriyor.

Güler yüzlülüğü ile yaşlıların ve hastaların gönlünü fetheden Zeynep Gültekin'e, Kaymakam Abdil Koç, yaşlılar haftasında k başarı belgesi ile ödüllendirerek başarılar diledi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Arpaçay, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket Dicle Nehri'nde Feribot Battı: 54 Kişi Hayatını Kaybetti Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koç, Başarılı Hemşireyi Ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]