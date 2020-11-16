Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

16.11.2020 14:41
Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Göreve geldiği günden itibaren 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket eden ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çat kapı ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Göreve geldiği günden itibaren 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket eden ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çat kapı ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde oturan vatandaşlara meclis üyeleriyle birlikte çat kapı ziyaretlerinde bulunan Kayapınar kaymakamı Koç, ev sahipleri tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Sıcak bir atmosferde geçen ziyarette Kaymakam Koç, evin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde hane sahiplerinin sıkıntı ve dertlerine kulak vererek onlara çözüm bulmak için çalışmalar başlatan Kaymakam Koç, vatandaşların en kaliteli hizmeti alması için gayret içerisinde olduklarını aktardı. Kaymakam Koç, "Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz ilk günden beri dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayatın her anında bir arada olduğumuz hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi yaparken istişare kültürünü diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler paylaşarak, onların önerilerini dinliyoruz. Sıcak, samimi ve güzel sohbetlerimizden çıkardığımız notlarla Kayapınar'ı el birliğiyle büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

"Gönül belediyeciliği ilkesiyle hareket ediyoruz"

Klasik belediyecilik hizmetlerinin haricinde 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket ederek vatandaşların gönül dünyalarında yer alabilmek adına gerek mahalle gerekse de ev ziyaretleriyle vatandaşların talep ve isteklerine anında yanıt verdiklerini ifade eden Kaymakam Koç, "Bu tür ziyaretlerle hanelerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin samimiyetlerine ve hikayelerine ortak oluyoruz. Hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek taleplerini birinci ağızdan dinleyip yerinde çözümler üretiyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor
Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır, Kayapınar, Ünal Koç, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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