Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koç, Öğrencilerle Biraraya Geldi

Kaymakam Koç, Öğrencilerle Biraraya Geldi

1 saat önce

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç'un okul ziyaretleri aralıksız devam ediyor, Koç, okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor.

Kaymakam Koç, Öğrencilerle Biraraya Geldi, System.String[]
Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç'un okul ziyaretleri aralıksız devam ediyor, Koç, okullarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ediyor.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Son sınıf öğrenciler ile bir araya gelen Koç, öğrencilere üniversite sınavı hakkında ve başarılı olma konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden okumalarını isteyen Kaymakam Abdil Koç, başarılı olmanın ve üniversiteye gitmenin yolunun çok çalışmaktan geçtiğini belirtti. Koç, öğrencilerden kendilerine hedef koymalarını ve istedikleri üniversite ile bölüme gitmenin yolunun da belirlenen hedef doğrultuda çalışmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Koç, daha sonra okul yurt binalarında bir takım incelemelerde bulundu. Koç, inncelemelerinin ardından kaymakamlığa döndü. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Arpaçay, Yaşam
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