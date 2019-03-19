Kaymakam Koç, Öğrencilerle Buluştu

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, öğrencilerle buluştu.

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, öğrencilerle buluştu.



Göreve başladığı günden itibaren eğitim-öğretime verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, okullarda sık sık öğrencilere bir araya gelerek sohbet ediyor. Öğrencilere sorular sorun Koç, aldığı doğru cevaplardan son mutluluğunu öğrencilerle paylaşıyor.



Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, köy okullarında okuyan tüm çocukların iyi bir eğitim almaya dair sonuna kadar haklarının bulunduğunu söyledi.



Koç,"Bir öğrenci bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu nedenle özellikle köy okullarında görev yapan öğretmenlere çok ciddi görevler düşüyor. Bu ben olmak üzere herkesin üstüne büyük bir vebaldir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne yapsak azdır" dedi.



Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, son olarak Bardaklı, Arslanoğlu, Koçköy, Tepecik ve Taşdere köylerindeki okulları ziyaret etti. Öğretmenlerle bir süre görüşen Koç, daha sonra sınıflara geçti. Koç, öğrencilerin okuyabilme becerilerini test etti. - KARS

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