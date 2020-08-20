Kaymakam Koç'tan ahırı yanan çiftçiye ziyaret - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin İlçe Kaymakamı Abdil Koç, ahırı yanan ve 8 büyükbaş hayvanını yangında kaybeden çiftçi aileyi ziyaret etti.

İlçeye bağlı Ceritmüminli köyünde çıkan ahır yangınında 8 büyükbaş hayvanı telef olan ve ahırında büyük çapta maddi hasar oluşan çiftçi Yılmaz Kartalcı'yı ziyaret eden Kaymakam Abdil Koç, yanan ahırda incelemelerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Koç, büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

Yapılan ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren ve büyük çapta maddi hasarı olduğunu kaydeden Kartalcı ise, yalnız olmadıklarını hissettiklerini belirtti. - KIRIKKALE