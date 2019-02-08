Kaymakam Koçberber Göreve Başladı
52 dakika önce
Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin yeni kaymakamı oldu.
Sakarya
Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber
, Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinin yeni kaymakamı oldu.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan
'a vali olarak tayin olan Mustafa Masatlı
'nın ardından Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki
Koçberber getirildi. Önceki gün ilçeye gelerek göreve başlayan Koçberber, 1958 tarihinde Denizli
'nin Çal
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
'nden mezun oldu. 1984
yılında İçişleri Bakanlığı
'nda Denizli'de kaymakam adayı olarak vazifeye başladı. Cihanbeyli
ve Kalkandere
'de kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Gerede
Kaymakamlığı görevinde iken 1 yılllığına ABD
'ye görevli olarak gönderildi. Daha sonra Laçin
, Ahlat
, Suşehri
, Çifteler
ve Dikili
kaymakamlıkları, Bitlis
, Kahramanmaraş
, Ordu
, Kırklareli
, Aydın
, Adana
ve Sakarya vali yardımcılıkları ile Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Görevlendirme ile ilçeye gelen Mehmet Zeki Koçberber evli ve 3 çocuk babası. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:55 Kaynak: İHA
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