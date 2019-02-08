Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koçberber Göreve Başladı

Kaymakam Koçberber Göreve Başladı

52 dakika önce

Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin yeni kaymakamı oldu.

Kaymakam Koçberber Göreve Başladı, System.String[]
Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin yeni kaymakamı oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan'a vali olarak tayin olan Mustafa Masatlı'nın ardından Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber getirildi. Önceki gün ilçeye gelerek göreve başlayan Koçberber, 1958 tarihinde Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İçişleri Bakanlığı'nda Denizli'de kaymakam adayı olarak vazifeye başladı. Cihanbeyli ve Kalkandere'de kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Gerede Kaymakamlığı görevinde iken 1 yılllığına ABD'ye görevli olarak gönderildi. Daha sonra Laçin, Ahlat, Suşehri, Çifteler ve Dikili kaymakamlıkları, Bitlis, Kahramanmaraş, Ordu, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya vali yardımcılıkları ile Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Görevlendirme ile ilçeye gelen Mehmet Zeki Koçberber evli ve 3 çocuk babası. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Bursa, Mustafakemalpaşa, Zeki Koçberber, Sakarya, Yerel, Politika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Koçberber Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]