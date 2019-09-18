Kaymakam Kökçü'den Başkan Yaka'ya ziyaret
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Karapınar'a yeni atanan Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Karapınar'a yeni atanan Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı makamında ziyaret etti.
Başkan Yaka, ilçe için faydalı olacak projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.
Kaymakam Kökçü ise "Belediye Başkanımızla el ele başarılı çalışmalarda buluşmayı ümit ediyorum." dedi.
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