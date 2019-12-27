Kaymakam Kökçü Kıbrıs gazisini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Kökçü Kıbrıs gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Kökçü Kıbrıs gazisini ziyaret etti

6 saat önce

Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü Kıbrıs Gazisi Kadir Tan'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Kökçü Kıbrıs gazisini ziyaret etti, System.String[]

Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü Kıbrıs Gazisi Kadir Tan'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Kökçü ziyaretinde" Vatandaşlarla her zaman iç içe olacaklarını ve sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz." dedi

Devlet vatandaş işbirliğine çok önem verdiklerini belirten Kökçü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karapınar'ın eğitimi, huzuru ve güvenliği, sağlığı, eğitimi, birliği, beraberliği, sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerinin yükseltilmesi için devlet-vatandaş işbirliğini çok önemsiyorum. Bundan dolayı bütün kurumlarımızla işbirliği halinde, vatandaşlarımızın da desteği ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluğun olmadığını biliyorum. Zaman buldukça ziyaretlerimize devam edeceğiz. Ayrıca şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi de ziyaret ederek bir sıkıntı bir sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kıbrıs Gazi Kadir Tan da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Karapınar, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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