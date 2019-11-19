Kaymakam Kökçü model uçak kursunu ziyaret etti

Karapınar Kaymakamı Onur Kökçü Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda açılan Model Uçak Tasarım Kursu'nu ziyaret etti.

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Karapınar Şubesi'nin işbirliğinde açılan kursu ziyaret eden İlçe Kaymakamı Kökçü öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Açılan kursta gençlere havacılığı sevdirmek ve havacılığı meslek olarak benimseyip ilerde havacılık alanında iş sahibi olabilmeleri amaçlanırken, öğrencilere model uçak yapımı, uçuş aerodinamiği ve temel havacılık kurallarının eğitimleri veriliyor.



Kaymakam Kökçü, "Biz bu tür çalışmalara destek veriyoruz. Çünkü gençlerimizin havacılığa yönelmesi sevindirici." dedi.



Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Önal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge ile Türk Hava Kurumu yetkilileri yer aldı.