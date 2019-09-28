Son Dakika Haberleri: Kaymakam Köken muhtarlarla buluştu
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Kaymakam Köken muhtarlarla buluştu

18 dakika önce

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Köken muhtarlarla buluştu, System.String[]

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçedeki muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

Köken, Mut Ziraat Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerin güvenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerinin kendilerinin himayesinde olduğunu söyledi.

Bu tür toplantıları daha sık yapacaklarını ifade eden Köken, "Sorunların çözümü için çalışmalarımız yapılacak. İlçemizin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bu yüzden toplumun tüm katmanlarıyla sürekli bu toplantıları yapacağız. Muhtarlar idaremizin temel taşları ve demokrasinin kılcal damarlarıdır. Onların sorunlarına çare bulmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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