Kaymakam Köksal'dan Belören beldesinde okul ziyareti - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belören İmam Hatip Ortaokulu ve Belören Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, okullara projeksiyon cihazları hediye etti.

Kaymakam Köksal, ziyaretlerinde öğrencilerle sohbet ederek, özellikle okulda maske kullanmanın, sosyal mesafe kurallarına riayet etmenin ve hijyen kurallarına özen göstermenin önemini belirtti, öğrencilere bu konularda çok dikkatli olmaları uyarısı yaptı, derslerinde başarılar diledi.

Okullarda yürütülen bakım onarım çalışmalarını inceleyen Kaymakam Mutlu Köksal'a ziyaretlerinde Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti.