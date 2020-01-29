Kaymakam Köksal okullarda hasar incelemesi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Köksal okullarda hasar incelemesi yaptı - Son Dakika

Kaymakam Köksal okullarda hasar incelemesi yaptı

6 saat önce

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, deprem sonrası okul ve pansiyonlarda hasar incelemesi yaptı.

Kaymakam Köksal okullarda hasar incelemesi yaptı, System.String[]

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, deprem sonrası okul ve pansiyonlarda hasar incelemesi yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ile birlikte Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden sonra ilçedeki liselerin bina ve pansiyonlarında hasar olup olmadığını inceleyen Kaymakam Köksal, okul ve pansiyonlarda depremden kaynaklı bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Kaymakam Köksal, okul ve pansiyonlarda görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda, gerekli çalışmaların okullar açılmadan yapılması konusunda yerel yetkililere talimat verdi.

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ÖSYM, 2019 sınav verilerini açıkladı
Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Köksal okullarda hasar incelemesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]