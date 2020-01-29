Kaymakam Köksal okullarda hasar incelemesi yaptı - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, deprem sonrası okul ve pansiyonlarda hasar incelemesi yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ile birlikte Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden sonra ilçedeki liselerin bina ve pansiyonlarında hasar olup olmadığını inceleyen Kaymakam Köksal, okul ve pansiyonlarda depremden kaynaklı bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Kaymakam Köksal, okul ve pansiyonlarda görülen eksikliklerin giderilmesi konusunda, gerekli çalışmaların okullar açılmadan yapılması konusunda yerel yetkililere talimat verdi.