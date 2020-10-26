Kaymakam Köksal, okulları ziyaret etti - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belören Beldesinde okulları ziyaret ederek, Belören İmam Hatip Ortaokuluna projeksiyon cihazı hediye etti.

Kaymakam Mutlu Köksal Belören Çok Programlı Lisesi, Belören İlk/Ortaokulu ve Belören İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakam Mutlu Köksal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti.

Belören Ortaokulu ve Belören Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Kaymakam Mutlu Köksal, öğrenciler ile bir süre sohbet ederek okulda ve evlerde maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek, bol bol kitap okumaları gerektiğini belirtti. Bu üç kurala, okul dışında da uyulmasını ve herkesten ailesine, çevresine köy ve mahallesine bu kurallara uyulması konusunda çalışmalar yapmasını istedi.

Belören İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Mutlu Köksal, Okul Müdürü Yusuf Öntürkler'den okul hakkında bilgi alarak, okula yapılan onarım çalışmalarını yerinde inceleyip; Belören İmam Hatip Ortaokulu'na iki adet projeksiyon cihazı hediye etti. - ADIYAMAN