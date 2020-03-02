Kaymakam Köksal, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kaymakam Köksal, vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında vatandaşlarla buluşma ve muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Köksal, vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında vatandaşlarla buluşma ve muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


Gölbaşı Belediye Konferans Salonunda düzenlenen program, İdlib şehitleri için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı. Programa Kaymakam Mutlu Köksal, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşla buluşma ve muhtarlar toplantısında, kurum amirleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, muhtarlar ve vatandaşların istek ve taleplerini doğrudan dile getirdi.


Kaymakam Mutlu Köksal, vatandaşlar ve muhtarların taleplerini dinleyerek, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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