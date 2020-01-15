Kaymakam Köleoğlu güvenlik korucularını ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Köleoğlu güvenlik korucularını ziyaret etti

6 saat önce

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Panor Dağındaki üs bölgesinde vatan savunması yapan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Kaymakam Köleoğlu güvenlik korucularını ziyaret etti, System.String[]

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Panor Dağındaki üs bölgesinde vatan savunması yapan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Köleoğlu, bir süre sohbet ettiği güvenlik korucularına görevlerinde başarılar diledi.

Güvenlik korucularının Tatvan- Bitlis kara yolunda vatandaşların daha güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için nöbet tutuğunu belirten Köleoğlu, "Güvenlik görevinizin yanında özellikle kış mevsiminde yolda kalan vatandaşlarımıza da yardımcı olarak devletimizin şefkat elini hissettirmeyi ihmal etmeyin. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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