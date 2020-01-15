Kaymakam Köleoğlu Korucu üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Köleoğlu Korucu üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Köleoğlu Korucu üs bölgesini ziyaret etti

6 saat önce

Bitlis Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti.

Kaymakam Köleoğlu Korucu üs bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti.


Hizanda Kaymakam Mustafa Köleoğlu Panor Dağında görev yapan korucuları ziyaret etti. Korucularla bir süre sohbet eden Kaymakam "Sizler burada ilçemizi Tatvan'a ve Bitlis'e bağlayan yolda vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak adına yol güvenliği için nöbet tutuyorsunuz. Güvenlik görevinizin yanında özellikle kış mevsiminde yolda kalan vatandaşlarımıza da yardımcı olarak devletimizin şefkat elini hissettirmeyi ihmal etmeyiniz. Allah yardımcınız olsun" dedi. - BİTLİS

Mustafa Köleoğlu, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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