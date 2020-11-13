Kaymakam Konak, artan korona virüs vakasından dolayı uyardı - Son Dakika

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, korona virüs vakalarının artması üzerine açıklama yaptı.

Türkeli ilçesinde, korana virüs vakasında görülen artış nedeni ile Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Konak yaptığı açıklamada, "İlçemizde vaka oranının son zamanlarda artması sebebi ile ilçemiz genelinde yapılan denetimleri sıklaştırdık. Gerek güvenlik güçlerimiz, gerekse belediyemize bağlı zabıta ekiplerimizin yapmış olduğu denetimler gece geç saatlere kadar devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımız ve filyasyon ekiplerimiz günün 24 saati çalışmalarına devam ediyor. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak denetim ekiplerimizi artırdık. Bu ekiplerimize gönüllü olarak katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizden, içinde bulunduğumuz dönemde ev ziyaretlerinin yapılmaması, ilçemiz dışından gelen vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça bir süreliğine evden dışarı çıkmamaları, tüm hemşehrilerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmelerinin, vaka sayılarının azalmasına sebep olacağını belirtmek istiyorum" dedi. - SİNOP