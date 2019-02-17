Son Dakika Haberleri: Kaymakam Köprülü Hamdi Bey Edremit'te Anıldı

Kaymakam Köprülü Hamdi Bey Edremit'te Anıldı

58 dakika önce

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayi Milliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 99. yılında anıldı.

Kaymakam Köprülü Hamdi Bey Edremit'te Anıldı, System.String[]
Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayi Milliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey şehit edilişinin 99. yılında anıldı.

Adının verildiği meydanda düzenlenen törende, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Kamil Saka, törende yaptığı konuşmada, milli mücadelenin önemli kahramanlarından Edremit Kaymakamı Köprülü Şehit Hamdi Bey'i rahmetle ve şükranla andıklarını söyledi.

Şehit Hamdi Bey'in mili mücadele döneminde Edremit'te iki yıla yakın görev yaptığını anımsatan Saka, "Trakya yakasında Gelibolu yakınlarındaki Fransızlara ait Akbaş cephaneliğini basıp buradaki mühimmat ve cephanenin Anadolu yakasına Kuvayi Milliye güçlerine taşınmasını sağlayan Şehit Hamdi Bey'i tarih unutmayacaktır." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Şehit Hamdi Bey Anıtı'na çiçek sunuldu.

Törene, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Köprülü, Edremit, Güncel
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