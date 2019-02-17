Kaymakam Köprülü Hamdi Bey Edremit'te Anıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayi Milliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülü
Hamdi Bey şehit edilişinin 99. yılında anıldı.
Adının verildiği meydanda düzenlenen törende, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
, Belediye Başkanı Kamil Saka
, 19. Motorlu Piyade
Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Belediye Başkanı Kamil Saka, törende yaptığı konuşmada, milli mücadelenin önemli kahramanlarından Edremit Kaymakamı Köprülü Şehit Hamdi Bey'i rahmetle ve şükranla andıklarını söyledi.
Şehit Hamdi Bey'in mili mücadele döneminde Edremit'te iki yıla yakın görev yaptığını anımsatan Saka, "Trakya
yakasında Gelibolu
yakınlarındaki Fransızlara ait Akbaş cephaneliğini basıp buradaki mühimmat ve cephanenin Anadolu yakasına Kuvayi Milliye güçlerine taşınmasını sağlayan Şehit Hamdi Bey'i tarih unutmayacaktır." dedi.
Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Şehit Hamdi Bey Anıtı'na çiçek sunuldu.
Törene, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.