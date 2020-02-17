Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı - Son Dakika

Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı

6 saat önce

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 100'üncü yılında anıldı.

Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey Edremit'te anıldı, System.String[]

Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Kuvayımilliye'nin önemli isimlerinden dönemin Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edilişinin 100'üncü yılında anıldı.

Hamdi Bey'in adının verildiği meydanda düzenlenen törende, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkan Vekili Neriman Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Neriman Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey hakkında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta "Akbaş Kahramanı" olarak bahsettiğini hatırlattı.

Çelik, Köprülülü Hamdi Bey'in cesareti, çalışkanlığı ve üstün hizmet anlayışıyla tanındığını belirterek, "Köprülülü Hamdi Bey vatan borcunu canıyla ödemiş bir kahramanımızdır. Bir asır önce bugün bağımsızlık uğruna gözünü kırpmadan canını veren Köprülülü Şehit Hamdi Bey'i ve bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun." dedi.

Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından tören sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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