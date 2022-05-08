Kaymakam Korkmaz'dan şehit annelerine ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Korkmaz'dan şehit annelerine ziyaret

08.05.2022 16:22
Kaymakam Korkmaz'dan şehit annelerine ziyaret

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakam Korkmaz, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler, İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Selman Çetinkaya ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır ile ilçedeki şehit anneleri ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Korkmaz ayrıca, ilçede yaşayan 104 yaşındaki Emmun Gök nineyi de evinde ziyaret ederek annelergününü kutlayarak çiçek takdim etti.

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Sinan Korkmaz, Gaziantep, Nurdağı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaymakam Korkmaz'dan şehit annelerine ziyaret - Son Dakika


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