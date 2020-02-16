Kaymakam Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı - Son Dakika

Kaymakam Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı

7 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Kaymakam Furkan Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kaymakam Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, System.String[]

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Kaymakam Furkan Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencileri, okul kütüphanesinde organize edilen etkinlikte Kaymakam Korkusuz ile kitap okudu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Korkusuz, ilçede belli aralıklarla kitap okuma etkinliği düzenlendiğini, kitap okumanın başarıya götüren önemli bir yol olduğunu anımsattı.

Hedeflerine ulaşmak için ciddi şekilde çaba sarf etmeleri ve çok daha fazla kitap okunması gerektiğini öğrencilere hatırlatan Korkusuz, kendilerini geliştirmeleri ve nitelik kazanmaları, başarılı bireyler olmaları için okuma alışkanlığını kaybetmemeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Furkan Korkusuz, idareci ve öğretmenler, öğrencilerle kitap okudu.

Kırşehir, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi
İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 22:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]