Kaymakam Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı - Son Dakika

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde Kaymakam Furkan Korkusuz, öğrencilerle kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencileri, okul kütüphanesinde organize edilen etkinlikte Kaymakam Korkusuz ile kitap okudu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Korkusuz, ilçede belli aralıklarla kitap okuma etkinliği düzenlendiğini, kitap okumanın başarıya götüren önemli bir yol olduğunu anımsattı.

Hedeflerine ulaşmak için ciddi şekilde çaba sarf etmeleri ve çok daha fazla kitap okunması gerektiğini öğrencilere hatırlatan Korkusuz, kendilerini geliştirmeleri ve nitelik kazanmaları, başarılı bireyler olmaları için okuma alışkanlığını kaybetmemeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Furkan Korkusuz, idareci ve öğretmenler, öğrencilerle kitap okudu.