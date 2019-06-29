Son Dakika Haberleri: Kaymakam Korkusuz, yağış sonrası bozulan yolları inceledi
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Kaymakam Korkusuz, yağış sonrası bozulan yolları inceledi

42 dakika önce

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, sağanak yağışlarda zarar gören ilçeye bağlı 3 köy yolunu inceledi.

Kaymakam Korkusuz, yağış sonrası bozulan yolları inceledi, System.String[]
Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, sağanak yağışlarda zarar gören ilçeye bağlı 3 köy yolunu inceledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Alişar, Köşker ve Pekmezci köylerinin toprak zemin yolları sağanak yağış sonrası kullanılamaz hale geldi.
Köy yollarındaki hasarı yerinde inceleyen Korkusuz, sağanak yağışın 3 köy yolunu etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Köylülerimizle görüştük. Oluşan zararı ve vatandaşın yaşadığı sıkıntılarını dinledik. Arazilerdeki zarar tespitlerini İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz yapıyor. İl Özel İdare yetkilileri de kendi ilgi alanındaki sıkıntıları aşmak için gayret içindeler. Vatandaşın kullandığı bu yollar, ani ve sağanak yağışların etkisiyle zemin de kayma ve dağılma yaşanıyor. Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ve sorunların en kısa sürede çözeceğini ilettik. Hasar gören yollarımız, tekrar kullanılabilir hale getirilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:17 Kaynak: AA
Köşker, Kırşehir, Akpınar, Güncel
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