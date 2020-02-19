Kaymakam Köroğlu'ndan özel öğrenci ilgisi - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, okul denetimi yapıp, okuldaki özel öğrenciye ilgi gösterdi.



Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Muammer Şahin Zafer İlkokulu ziyaret etti. Okul bünyesindeki Özel Eğitim Sınıfında eğitim gören Muhammed Miraç Mutlu'yu da sınıfında ziyaret eden Kaymakam Köroğlu, özel eğitim alan öğrenci ile ilgilenip, sorular yöneltti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve okul yönetiminden verilen eğitim hakkında bilgi alan Köroğlu, okullardaki eksikleri de sordu. - MALATYA