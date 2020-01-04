Kaymakam Köroğlu okul denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Köroğlu okul denetledi - Son Dakika

Kaymakam Köroğlu okul denetledi

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, okul denetledi, vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Köroğlu okul denetledi, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, okul denetledi, vatandaşları ziyaret etti.


Kaymakam Köroğlu, Yolkoru İlkokulu'nu da ziyaret ederek, öğrencilerin derslerindeki başarıları hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Öğrencilere sorular yönelten ve cevaplar alan Köroğlu, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.


Ev ziyareti


İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Yolkoru Mahallesindeki vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Yolkoru Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kolisi dağıttı.


Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Kaymakam Köroğlu, yeni yıllarını da kutladı. - MALATYA

Malatya, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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