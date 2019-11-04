Son Dakika Haberleri: Kaymakam Köroğlu, Polat Damlataş Mağarası'nı inceledi
Son Dakika Güncel Kaymakam Köroğlu, Polat Damlataş Mağarası'nı inceledi

Kaymakam Köroğlu, Polat Damlataş Mağarası'nı inceledi

7 saat önce

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Polat Damlataş Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Köroğlu, Polat Damlataş Mağarası'nı inceledi, System.String[]

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Polat Damlataş Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi'nde bulunan Polat Damlataş Mağarası'nı gezen Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, mağaradaki sarkıt ve dikitleri inceledi.

Mağara ile ilgili bilgi alan Köroğlu, burasının turizme kazandırılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de yüzlerce, binlerce mağara var. Bunlardan özelliği olan mağaralar turizme kazandırılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda çalışmaları var. Biz de bugün bu ziyaretle birlikte bu süreci başlatalım istiyoruz. Damlataş Mağarası'nın incelenmesi, özelliklerinin ortaya çıkarılması ve buranın turizm ziyaret programına alınabilmesi için mağaranın incelenmesi konusunda bir çalışma olabilir. Amacımız mağaranın tanıtımını yaparak ziyarete açılmasını sağlamak. Turizm açısından önemli bir potansiyeli olduğunu düşündüğümüz mağaranın, yörenin tanıtımına ve ekonomisine destek sağlayacağını ümit ediyoruz."

Doğanşehir, Türkiye, Köroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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