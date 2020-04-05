Kaymakam Köroğlu yol kontrol çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yol kontrol noktasındaki çalışmaları yerinde denetledi.



İlçenin Erkenek Mahallesinde D 850 karayolu üzerinde Jandarma Komutanlığı personellerince yapılan yol kontrol uygulamasına katılan Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak İline giriş ve çıkış sınırlamasının getirilmesinin ardından, yapılan yol kontrol uygulamalarının daha da önem kazandığını belirten Kaymakam Köroğlu, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm işlemlerin vatandaşın can sağlığı ve güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.



Kaymakam Köroğlu, yol kontrol çalışmalarında görevli tüm personele sosyal mesafe kuralını hatırlatarak kolaylıklar diledi. - MALATYA